高鐵於228連假期間是否賣自由座，台灣高鐵公司今給出答案，自2月26日至3月1日總計4天，所有車次改採全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡使用，3月2日恢復自由座服務。

高鐵公司指出，228連假期間將再加開12班次列車（南下6班、北上6班），再加開車次及原本各車次保留的自由座車廂座位，自2月21日凌晨0時起開放購票。

高鐵公司表示，為釋出原自由座座位，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）及站內售票通路（售票窗口、自動售票機），將自2月20日晚間9時至12時暫停受理2月26日至3月1日的訂位購票服務，僅受理付款、取票或退票作業，其他日期票務作業則不受影響。

高鐵公司提醒旅客，於再加開車次中，部分到站時間超過晚間12時，包括2月26日南下1337、1297車次抵達台南、左營時間；3月1日北上1336車次抵達南港時間，以及1576、1698、1296車次抵達板橋、台北、南港時間，建議搭乘上述6班次列車的旅客，提早安排到站後的接駁方式。

飲食方面，高鐵自2月1日起車廂內禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩，站內生飲台型式飲水機暫時關閉不提供服務。

(中時 )