清明車票下周四開搶 北花復興號200元、紅眼列車7折 12:552021/02/25 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 班次及時刻表。（台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 班次及時刻表。（台鐵局提供） 因應清明疏運旅客需要，台鐵局自4月1日（星期四）起至4月6日（星期二）止計6天，全線加開各級列車總計151班。其中包含東線實名制列車6班、樹林=花蓮優惠復興號8班（北─宜100元、北─花200元）及七折紅眼列車3班；另為加強疏運，4月1日至4月6日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。台鐵局表示，車票自3月4日（星期四）零時起，開放網路及電話語音訂票。 台鐵維修車追撞道班工 2死1傷 華新麗華3月份不銹鋼品率先喊漲 304系列盤元每公噸大漲5千元 (中時 ) #車票 #列車 #復興號 #200元 #紅眼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打造日本商店街 新竹SOGO邀消費者偽出國前進日本慶元宵 15:132021/02/25 生活 權證星光大道－永豐金證券 宏碁 業績雙喜臨門 04:102021/02/25 證券．權證 《國際社會》武田推進 Novavax新冠疫苗臨床試驗在日啟動 10:342021/02/25 財經 228公路客運、轉乘祭優惠 預售票賣不到2成 12:182021/02/24 生活 3牛跳車逛大街 飼主收萬元罰單 04:102021/02/25 焦點要聞 蘇寧易購籌劃控制權變更 臨時停牌 11:212021/02/25 財經 人行加入多邊央行數位貨幣橋 04:102021/02/25 全球財經 逆勢成長逾三成 Loro Piana春夏新品展現率性優雅風搶年輕客 09:172021/02/25 生活 霸氣總裁親自監督！興富發「貝可麗烘焙」到內湖開店了 01:312021/02/25 房市新訊 訂定2020年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定 09:362021/02/25 房市新訊 人民幣中間價升93個基點 人行200億逆回購 11:122021/02/25 財經 生活熱門新聞 他學測56級分想念藥學系 過來人揭1原因疾呼：保證後悔 - 生活 焦糖哥哥、陳菊高鐵站不戴口罩要罰？ 陳時中8字解套 - 生活 學測54級分他只想念台大 網一看急勸：只會誤你4年 - 生活 有無外力介入隨他說 陳時中揭COVAX遲未回應原因 - 生活 詭異夢境！一隻蚊子飛進車內 他秒認出：是病逝5年弟弟 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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