班次及時刻表。（台鐵局提供）

因應清明疏運旅客需要，台鐵局自4月1日（星期四）起至4月6日（星期二）止計6天，全線加開各級列車總計151班。其中包含東線實名制列車6班、樹林=花蓮優惠復興號8班（北─宜100元、北─花200元）及七折紅眼列車3班；另為加強疏運，4月1日至4月6日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。台鐵局表示，車票自3月4日（星期四）零時起，開放網路及電話語音訂票。

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