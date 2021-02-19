近年雙北都力推共享運具，但也傳出許多管理亂象，北市有議員踢爆仁愛路上有同一家業者的多輛運具佔位已久，北市交通局科長廖苑伶指出，目前台北市共享機車達12956輛，為避免妨礙道路交通，台北市透過相關法令規範業者避免集中停放及久停，同一格位不得停放超過3天，且同一路段不得連續停放超過3輛或總數超過6輛，違規最重禁止繼續營運。

共享運具一車多人使用，希望能減輕民眾停車需求，但北市議員林亮君則認為，北市府與業者簽署的合約空有規定難以落實，其中業者的自我管理效能，嚴重不足，對此，廖苑伶強調，北市於2018年就已通過共享運具經營業管理辦法，監督業者的營運管理與保險規畫、收繳保證金、權利金，並限制業者在各營運點所投放的運具數量，若違反最重將取消營運許可。

廖苑伶指出，目前北市有三家共享運具業者，針對佔用問題，交通局在雙方行政契約中有明文規定，停放限制，並且每個月都會派員稽查，若經發現有違規狀況，例如有連續3輛或總數6輛停放超過3天、共計72小時的情形，將要求業者在4小時內立即調度、改善。

廖苑玲表示，佔用乃影響民眾使用的嚴重違規行為，若廠商屢勸不聽最重可取消營運許可，民眾若有發現停放超時等問題，也可以主動通報，每一台運具上，都有業者的聯絡資訊，也可以透過app向業者要求，民眾也能透過市府1999熱線來反應。

(中時 )