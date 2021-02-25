自行車雙雄競逐股王，巨大（9921）在外資連續2天買超加持下，目前盤中股價在289-290元之間，與美利達（9914）的287-288元出現拉距戰。

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）將在3月3日開展，今年改為線上展覽形式，包括美利達、巨大、桂盟（5306）等皆有參與，總共吸引國內外逾300名業者參與。

今年首度推出的TAIPEI CYCLE Online及TaiSPO Online線上展，鎖定打造自行車及運動健身產業最佳社群互動平台，提供廠商媒合交流、產品曝光及商機開發等功能。

2020年台灣電動自行車出口持續成長，出口量達76萬台、出口值達9.87億美元，年成長18％和14％，平均單價達1,298美元；其中電動自行車出口值9.87億美元，與整車出口值10.98億美元差距拉近，而自行車雙雄是電動自行車的主要出口廠商。

(工商 )