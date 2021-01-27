台灣三星表示，Galaxy S21系列預售狀況合乎預期，可望順利達成S21系列比上一代S20在台銷售量成長20％的目標，近來陸牌低價5G手機密集登台，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙仍認為，受到電信業者5G資費設計影響，現階段7,000元以下5G手機對台灣市場影響不大，如果未來電信業者推出5G吃到飽資費方案，才會帶動7,000元以下5G手機銷售量。

Galaxy S21系列預購結束、27日取貨，陳啟蒙表示，預購狀況合乎預期，S21 Ultra、S21+、S21預購比例為35、45、20，其中最高價的S21 Ultra 512GB版本預購成績比預期還要好，預購量已經全部完賣，都讓陳啟蒙預期，S21今年在台銷售量可望達到比上一代S20成長兩成的目標。

面對陸系品牌從去年底開始接力在台上市萬元以下、甚至是7,000元以下的低價5G手機，三星雖然日前在台上市三星首款低於萬元的5G手機A32應戰，不過陳啟蒙仍認為，就電信業者的5G資費方案來說，只要選擇月繳999元以上的資費，市價約1～1.5萬元的5G手機都免費帶回家，也讓消費者多選擇搭配1.3萬元的5G手機，萬元、甚至是7,000元以下手機相較之下不符合台灣消費者偏好，然而，未來電信業者如果為了衝刺5G門號普及率而推出較低的5G資費或甚至吃到飽的5G資費，在電信業者對手機的補貼減少下，屆時台灣市場7,000元以下的5G手機銷售量才可望明顯提高。

(工商 )