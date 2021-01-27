彰化縣鹿港轉運站新建營運移轉案招商案，正式起跑！彰化縣政府27日表示，鹿港轉運站集結公車站、旅館、停車場、商場、美食街及影城等複合式交通轉運設施，提供多元的服務，26日上網公告招商，至4月26日截止收件，5月完成綜合評選，8月完成議約及簽約事宜，預估簽約後4年內，興建完成，並開始營運，預估可帶動民間投資18億元。 鹿港轉運站位於鹿港的市中心區，開發範圍面積達9,757平方公尺，距離鹿港天后宮及老街僅700公尺，緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港及台中清泉崗機場，觀光及交通便利。鹿港轉運站BOT案招商的土地。其中，彰化「縣有地」占86％；國有財產署「國有地」占14％，國有地藉與縣府共同招商後，把國有地也活化。

為整合鹿港地區公共運輸服務，提升在地居民，及廣大觀光客交通便利性，並改善道路壅塞問題，縣府規劃在建國路、鹿草路及中正路圍成的街廓，興建綜合型客運轉運站。

彰化縣政府強調，鹿港轉運站開發案，縣府採興建、營運及移轉（BOT）促參案方式，進行招商，許可年限50年，並創造數百人就業機會。在彰化建縣300年前夕，縣府期盼企業界能踴躍投資彰化，讓未來鹿港能因此風華再現。 彰化縣政府指出，鹿港古鎮集文化及產業之大成，包括鹿港天后宮，及龍山寺等廟宇香火鼎盛，豐富的美食小吃、古蹟建築、傳統工藝及民俗活動等非常精彩，每年觀光人潮達800萬人次。 鹿港轉運站規畫地下2層、地上10層，招商金額約18億元，結合轉運站 、停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等。縣府已辦理台北及台中兩場招商說明會，包括國雄集團、允將建設、家樂福公司開發部、秀泰影城、柏文健康事業公司、彰客、員客、中鹿、力麗觀光開發、統一超商、晶華國際酒店集團、麗寶建設、日勝生關係企業萬達通實業，及天成飯店集團，均出席與會，實地了解全案的投資內容。

此外，鹿港因有良好的產業發展利基，包括彰濱工業區及鹿港水五金產業專區，加上近年來蓬勃發展的離岸風電，國內外大廠紛紛投入龐大資金進行開發，年產值達1,550億元，帶動鹿港未來產業發展。尤其，鹿港溪再現工程及鹿港捷運線規劃等重大建設的加持，未來鹿港發展前景可期。

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