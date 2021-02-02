繼民進黨桃園市議員王浩宇罷免成功後，高雄市議員黃捷罷免案也將於本周六舉行投票，全國「報復性罷免」烽火遍地點燃。除已遭點名的民進黨立委吳思瑤、基進黨立委陳柏惟外，台北市議員羅智強指出，農曆年後也將送出罷免民進黨形象牌立委蔡適應的提案。綠營人士則透露，內部已討論對羅、身兼國民黨主席的立委江啟臣、台南市議員謝龍介3大藍營指標戰將發起反制性罷免。

台中海線地方人發起罷免陳怕惟聯盟，1日正式宣布「刪Q行動」，羅智強也宣布，2日將正式成立吳思瑤的「罷瑤」總部。根據《鏡週刊》今日報導，無論「罷捷」是否成功，國民黨已準備另闢戰場，除了反萊豬公投外，更將配合民間團體的「割萊委」行動，除了要 「罷瑤刪Q」，藍營更盼能帶起政壇「骨牌效應」，將戰線一路延燒到2022年的九合一選舉；羅即表示，預計在農曆年後送出蔡適應的罷免提案。

之所以鎖定蔡適應，藍營人士透露，基隆市傳統政治屬性藍大於綠，堪稱桃園市的「罷王」後另一個有機會的選區，蔡雖在媒體上形象不錯，但萊豬進口攸關百姓食安，百姓並不買單，故已有民間團體在積極籌畫「罷應」案。

面對藍營的來勢洶洶，綠營人士向《鏡週刊》表示絕不會坐視不管，黨內已在研擬提出反制性罷免，首要目標就是身兼黨主席的立委江啟臣、發起「我＋1」罷免行動的台北市議員羅智強、身兼國民黨副祕書長的台南市議員謝龍介，因為這三人不僅是戰將更極具指標性。

(中時新聞網)