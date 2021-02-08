高雄市議員黃捷的罷免案以失敗告終，但綠營在總統蔡英文的號召下，全軍出動，以打立委選戰的強度來面對這場罷免，多位市議員、立委站台力挺，還出動戰車掃街，最後「不同意票」以將近1萬票差距，驚險度過被罷危機，但6萬5258票卻也成為綠營在鳳山區得到的最低票數，讓人質疑民進黨的民意基礎正嚴重流失。

民進黨在高雄長期執政，鳳山當地立委許智傑分別在2012年拿到10萬4292票、2016年10萬1276票、2020年11萬4998票；蔡英文的總統選戰中在2012年獲10萬3396票、2016年獲11萬6337票、2020年獲13萬8172票；甚至在民進黨最低迷的2008年總統大選謝長廷拿到9萬3929票、2018年市長選舉陳其邁也得到了8萬2698票。

但這次罷免中，「不同意票」卻僅拿到6萬5258票，雖然仍成功守下黃捷市議員的席次，但這數字卻成了綠營在鳳山當地的最低得票數，民進黨全力助選，且時間剛好在過年前幾天，這樣的結果實在不盡理想。

鄭照新也在臉書上表示，這次罷免案投出比市長補選還高的投票率，當時陳其邁的得票數為8萬2698，而這次民進黨全力動員，不同意票居然只有6萬5258票，民意基礎大大流失，連反罷門檻都沒過，反而自曝支持度下降，還不如不投罷免票蓋牌，也不會自曝其短。

(中時新聞網)