12日就是中國人最重視的農曆新年，回首大陸領導人呼籲各界共商「一國兩制台灣方案」，很快也已經兩年了。這兩年間，兩岸關係劍拔弩張，瀕臨戰爭邊緣，大陸雖不斷展現善意希望和解，但台灣朝野卻都裝聾作啞，嘴上說維持現狀，實則製造一代又一代「天然獨」，去中、反中、仇中從未休止。

如此繼續下去，兩岸勢必只有對抗一途，且台灣比不過大陸，到頭來就是沒權沒勢的人民犧牲。當然，人民說是無辜，卻也難辭其咎，因為藍綠政客都是人民所選，更別提817萬投給「抗中保台」的蔡英文。整個社會集體理盲濫情，非要敬酒不吃吃罰酒，我們就是喊破喉嚨，也叫不醒裝睡的人。

台灣人本有大好機會，與大陸共享同屬一個中國的成就，並按照一國兩制，各自維持既有的制度，兩岸中國人一起賺世界的錢。然而，很多人即便看到了大勢，也不願意說真話，更有不少只圖私利的投機客，利用兩岸交流左右逢源，造成「一國兩制」沒幾人敢宣揚，卻有一堆兩面人在台灣的怪現象。

這些人除了大陸賺鈔票、台灣騙選票的綠營分子，更有不少是藍營政客，甚至打著「統派」旗號的假統派。假統派只在大陸講統一，或者在台灣視情況喊喊「和平統一」，但為了選舉又排擠真正促進統一的年輕人，反而擁抱到處蹭來蹭去、連民進黨也可以結盟的老政客。他們美其名是「先選上才能談理念」，結果選上又告訴你要「行而不宣」，統一不要太大力宣揚，說白了就是投機還要立牌坊，難怪「一國兩制」在台灣一直被醜化，大陸同胞又怎會信任？

他們可能會說，自己是爭取台灣群眾，走所謂的「群眾路線」。然而，爭取群眾究竟只是為了自己當選，還是爭取他們認同和平統一的理念？這類人在大陸以「統派」形象示人，卻在台灣迎合過時的反共思維，通過兩面手法贏得台灣選舉，又想同時維持在大陸的名利，到頭來對促進和平統一毫無助益，只造成「一台兩面」愈來愈多，一個台灣充滿一堆兩面人。

就像一種盛行在藍營的聲音，訴求兩岸對立必須和解，看似也是一種廣義的統，但又對民進黨當局不斷謀獨的挑釁行為輕輕帶過，跟著美國一起批判大陸出台港版國安法，怪罪大陸軍機「威脅」台灣。更可惡的是，這些人在武漢疫情最嚴重的時候，同樣和綠營一樣消遣大陸，直到大陸強烈反應後才改口，不撞南牆不回頭。

倒是綠營出身的沈富雄，說話還比較直白，那就是一旦解放軍真到台灣上了岸，大家就趕快投降。所以繞來繞去，各黨派都否定大陸提出「一國兩制」的誠意，卻可以在台灣坐視民進黨「去中國化」，無非是在不斷消費大陸追求和統的善意。至於一些藍營或自稱「統派」者，愛扯「三民主義統一中國」、「大陸改美國制度就統一」，其實也就是掩飾自己屈服「台獨」，為自己投降找藉口而已。

蔡英文這次急著在農曆年前對大陸示好求和，就是因為大陸大半年來不再如過去鄉愿，而是以直報怨回應台灣的挑釁。然而，正因為台灣兩面人當道，真統派落得兩面不是人，所以台灣島內根本無法形成和統的民意，逼得大陸民間武統聲音也隨之高漲。冰凍三尺非一日之寒，現在就算再重提九二共識，恐怕也解決不了兩岸已迫近攤牌的問題。

台灣經過20餘年「去中國化」，加上抱殘守缺的「反共」、「恐共」遺毒，使得民進黨很容易操弄民粹，透過法律打壓統派、箝制兩岸交流。島內即便是反對民進黨的力量，也鑒於司法追殺的壓力及選舉的需要，跟著污名化一國兩制，視統派如洪水猛獸，這就使情勢積重難返，兩岸終歸兵戎相見。

大陸之前才提出要擬定「台獨頑固分子清單」，但嚴格說起來，真正願意為台獨信仰獻身的「頑固分子」，恐怕一隻手就數得完。現在主要得勢的是兩面三刀的政客，如民進黨操作台獨卻不敢徹底實現台獨，表面上叫「中國」或自稱「統派」的人也未必真心要統。在全島充斥兩面人、投機客的現實下，一旦碰到戰爭來臨，當然就只有投降，結局也就是被統。至於過程中折騰付出的代價，那便是歷史共業，非得翻過崇山峻嶺，方得堂堂溪水出前村。

（作者為新黨榮譽主席）