春節車潮將湧現！北市壅塞路段、交通疏導措施大公佈 提醒用路人多加注意。（吳康瑋攝）

農曆春節連假將至，家家戶戶陸續開始採買年貨，不少民眾規畫在春節連假開車出門走走， 北市交通管制工程處指出，自10日至16日7天連續假期，依據往年經驗，趕辦年貨人車潮於一週前（3日）提前湧現，交工處除公布易壅塞路段，也將調整各轉運站、車展周邊號誌、監控，提醒民眾注意。

交工處分析往年資料，可知春節前一週（2月3日至2月9日）趕辦年貨及送禮之人潮與車潮湧現，於下午時段2點至晚上8點之間車流較為壅塞，市府並提出壅塞路段，春節前1週若無雨，易壅塞路段含快速道路23處、主要幹道26處，包含市民大道、基隆路、光復北路、光復南路、羅斯福路、復興南路、環河高架水源快速道路、市民高架、建國高架等路段。

此外，交工處也透過分析往年資料，發現降雨時，雍塞路段不同，則為快速道路29處、主要幹道40處，呼籲民眾多加留心，若不想遇到車潮壅塞，請多搭大眾運輸，或避開壅塞道路，以免受阻。

而自3日起，於機場、臺鐵、高鐵及國道轉運站等重要運輸場站將出現大量返鄉旅客，交工處已調整周邊號誌並加強監控，只是仍呼籲民眾提前改道避開壅塞路段，多加利用大眾運輸工具，以避免塞車。

此外，春節期間各重要廟宇，如行天宮、萬華龍山寺、北投關渡宮、貓空指南宮、松山慈祐宮及慈惠堂等廟宇，將湧入大量前往參拜祈福的信徒，周邊道路車潮較多。各商圈（信義、忠孝復興、南京西路及天母等）、電影戲院、觀光遊憩景點（如故宮博物院、木柵動物園、內湖碧山巖、松山文創園區、陽明山及北投溫泉區）等區域也將有較多人車潮；陽明山仰德大道於春節期間將實施管制，請上山民眾多加利用大眾運輸工具。

另配合春節交通特性，於春節連續假期期間，交工處也將配合取消各調撥車道管制，因應建國花市休市，將取消2月13至14日建國假日花市周邊「建國南路1段與信義路3段」及「建國南路1段與仁愛路3段」2處路口原週六、日行人專用時相措施。

交工處呼籲行人及駕駛人於行經上述地區周邊路段時，確實遵循相關管制設施，以維交通安全。民眾如有疑問，歡迎撥打交工處服務電話或直撥台北市民當家熱線1999，將有專人協助說明。

(中時 )