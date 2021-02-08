44歲黃女8日凌晨自國道1號北上27公里處逆向行駛汽車，數次與來車擦身而過，驚險萬分，警方最後在北上高架段39公里處林口段攔截黃女（戴上容翻攝）

44歲黃女8日凌晨自國道1號北上27公里處逆向行駛汽車，數次與來車擦身而過，驚險萬分，目擊的國道拖吊車駕駛表示，「速度有破百！」警方最後在北上高架段39公里處林口段攔截黃女，而據了解，黃女精神不穩，警方詢後將她依公共危險移送，並開單告發。

國道警方表示， 8日凌晨1時許國道警方接獲北市警方通報，有輛銀色小客車高速逆向行駛於國道1號北向重慶至三重路段的內側車道，警方獲報後立即通知交控中心監看，並派遣線上多輛警車出動攔截，而警方第一時間趕到北上三重段，卻未發現該車。

警方凌晨2時19分再次接獲通報，該車再逆向行駛在高架路段北向14.5公里處，巡邏車途中又再接獲救援隊回報，該車持續逆向行駛於國道1號北向35公里內側車道，巡邏車2時41分時終於在北向39公里處林口段攔停該車；而拖吊車業者目擊說「這車速一定破百！」。

據悉，黃女是從中部經由高速公路北上，不熟北部路況，精神狀況不佳，才會逆向行駛欲返家，經酒測，黃女未有酒精反應，但黃女疑因精神狀況不穩，警詢後依公共危險移送，並依違反道路交通管理處罰條例道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款：以沿途逆向行駛之危險方式駕車，處罰6000~24000元。

(中時 )