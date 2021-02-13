一名女網友傍晚在雲林縣西螺市區目擊，一名開著百萬名車的男子，在馬路上輾死一隻小狗後，沒有下車查看。她上前告訴對方撞到狗了，竟然得到駕駛冷冷的回應「畜生而已！」，影片、照片被po到網路曝光，引發眾怒，立刻遭到網友肉搜，身份曝光。

原po在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，事發地點就在西螺建興路，「這個人在我面前直接把狗輾過去，就把車開走了，我追上去跟他講他撞到狗，他竟然回答我這樣…」，只見影片中戴眼鏡的男駕駛，對著鏡頭回了一句「畜生啦！」，一旁的阿伯幫腔「什麼畜生？那是一條命呢」，男駕駛回了一句「什麼命？」便頭也不回的把車開走。據了解，被撞的小狗已經死亡。

車主無關緊要的態度，引起網友憤怒，文章曝光4小時，引來超過1.4萬人次關注，「大過年撞死狗，這個人一定會有報應」、「直接報動保開罰」、「真可惡！那個嘴臉不怕被嘴炮」、「他唯一說的那句話，是在自我介紹嗎？」、「扯爆，有夠沒良心」、「簡直太過分了，肉搜他必須出來道歉，狗狗好可憐啊」、「到時又是被抓到哭著道歉這樣」。

據了解，撞死狗的駕駛身份疑似已經曝光，有網友公布臉書帳號指出，是一名住在彰化的男子，但當事人已經關版，並未做出任何回應。

(中時新聞網)