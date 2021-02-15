雲林西螺1名男子13日開著百萬名車，輾死路邊流浪犬小黑後竟視若無睹，還說「畜生而已」，此舉遭大批網友怒批冷血，事後他坦承與妻子吵架口氣不佳，當下以為只是壓到保麗龍，仍無法平息網友怒火；事隔1日，他親自到小黑靈堂下跪道歉，表示願意面對所有法律責任，「講他畜生，我自己就是畜生」；而小黑也總算闔眼，預計年後將火化。

輾狗男親自到小黑靈堂下跪道歉後，小黑也總算闔眼，預計年後將火化。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎得知事故後，第一時間處理，14日深夜他PO出肇事男子出現在小黑靈堂下跪的影片。該男子說，「小黑，對不起，我的身教帶壞了小孩，我希望可以你可以跟著菩薩好好走，讓我有補償你們的機會，再把我這父親的角色扮演好，不要讓小孩抬不起頭。」

肇事的男子說，「我知道我做錯了，所以我出來面對大家的指責，所有的一切就由我來承受就好，不要再怪到我的小孩家人身上，他們都是無辜的，就像小黑，他也是無辜的，我當下如果有停下車來，沒有說那兩句話，今天我也不會這樣子，小黑對不起。」

浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎得知事故後，第一時間處理，14日深夜他PO出肇事男子出現在小黑靈堂下跪的影片。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

邵柏虎也PO出當時的行車紀錄器，他說能明顯看到影片中，車頭出現狗的身影，接著就車身晃動，能確定有輾到狗，而小黑遭輾死時根本死不瞑目，他因此要求肇事人親自來道歉，最後他在小黑耳邊說「撞你的林先生有來道歉了，希望你去彩虹橋上好好走，我們會討公道」，最後小黑才閉上雙眼，預計年後火化。

邵柏虎也PO出當時的行車紀錄器，他說能明顯看到影片中，車頭出現狗的身影，接著就車身晃動，能確定有輾到狗。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

(中時新聞網)