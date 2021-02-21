女星林餅乾(夏乙薇)臉蛋甜美、身材高挑惹火，擁有32D罩杯上圍，日前她在節目上分享自己遇到恐怖情人的經驗，透露由於那時年紀還小，以為那是愛的表現，還默默忍住對方的行為，直到最後她被這段感情壓得喘不過氣，提出要暫時分開一個月，男友竟然立刻交了新女友，讓當時的她晴天霹靂。

夏乙薇日前在節目《單身行不行》表示，她在學生時期曾交過恐怖情人，當時2人只要一吵架，男友就會打自己巴掌或捶牆壁，甚至是下跪求原諒，「這很可怕，就是很窒息式的愛，可是你可以看到他真的很愛你……你會覺得天啊，怎麼會有一個男生可以為了我這樣，我不能拋下他」。

夏乙薇當時還以為這些都是愛的表現。(圖/翻攝自單身行不行YouTube)

但相處久了夏乙薇終究受不了，希望能在這段關係中喘口氣，便提出先分開一個月，男友卻表示，如果要分開就是分手，夏乙薇透露，那時她對自己太有自信，認為對方都可以為了她下跪，肯定不會輕易離開，沒想到一個月後對方就有了新對象，讓她十分錯愕。

夏乙薇坦言，「因為我沒有想要跟他分手，太措手不及了，我很難過，每天醒來都在哭，無法正常作息」，甚至還為此得了憂鬱症，長達半年的時間都陷入低潮之中，這段感情也因此讓她特別印象深刻。

(中時新聞網)