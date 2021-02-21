許富凱開直播節目向粉絲拜年。（凱聲影藝提供）

許富凱原訂於20日在台北小巨蛋舉辦「拾歌演唱會」，考量疫情期間長輩粉絲健康、南北通車的風險，忍痛宣告演唱會暫時延期，但大年初九這晚約定好的承諾不變，許富凱晚間8點在臉書專頁開趴「拾歌大年初九空中直播」，他在節目中打電話向粉絲拜年，未料其中一通竟連打3次沒接，且對方正在線上看他直播，更爆笑的是，許富凱還看錯另一通電話的號碼，與一位陌生男子話家常，越聊才發現不對勁，由於發現對方一直在狀況外才驚覺打錯了，笑翻所有人、許富凱尷尬得趕緊結束通話，自嘲：「我的眼睛怎麼了，實在太糗了！」

他開場搞笑以「紅龜粿」抱枕特寫，躲在鏡頭旁呼籲「愛心刷一排、直播分享起來」，在千呼萬喚下帥氣登場，成了吃播應景吃起祭拜天公的美食紅龜粿，提前陪大家歡度元宵節。節目中特別安排一個難題，要許富凱挑戰彩繪燈籠，他自信表示，高中可是得過紙上化妝的第一名，對於彩繪相當有把握，他快速拿起畫筆構圖著色，最後還拿起自己化妝的修容刷，直接沾起顏料上色，僅花10分鐘就畫好有藍天、草原、三頭牛的一幅畫，展現過人藝術天份，他更題字寫下「力壯如牛、犇向幸福、新年快樂」賀詞，把燈籠送給粉絲珍藏。

今年過年他從南到北四處走春拜拜，為家人祈求平安健康到了彰化八卦山、旗山媽祖廟、台北天公廟、屏東媽祖廟、關聖帝君廟，並安了光明燈。他祈禱疫情能趕緊平息，希望能公布新的開唱日期唱歌給大家聽。

(中時 )