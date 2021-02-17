40歲港星張柏芝加入陸綜《乘風破浪的姐姐2》後，就以高呼聲和自帶話題，讓她一舉一動都備受矚目，不過張柏芝近日卻被網友揪出，她宣傳照的身材和真實播出的畫面其實有落差，張柏芝的手臂和腰明顯較粗、大腿有贅肉，而張柏芝昨則在網上曬減肥餐、跑步影片，展現要瘦身甩肉的決心。

張柏芝為了《乘風破浪的姐姐2》的比賽、積極訓練自己，在鏡頭前展現又唱又跳的一面，不過卻有眼尖網友發現，張柏芝宣傳照的身材和節目播出的畫面有落差，張柏芝的宣傳照皮膚白皙、緊緻，四肢相當纖細，還有水蛇腰和一雙細長鉛筆腿，但在節目播出的畫面中，張柏芝卻是虎背熊腰，她的手臂、腰明顯較粗、大腿也很粗壯。

張柏芝過年期間不忘運動減肥。（圖／取材自張柏芝Instagram）

對自我身材要求嚴格的張柏芝，昨（16日）則在IG曬減肥餐，還有跑跑步機的影片，還直呼是：「新的減肥玩具」，展現要瘦身甩肉的決心，其實張柏芝在過年期間，她也不忘運動維持身材，張柏芝在大年初一就曬倒立照和跑步影片，並直呼：「過年食（吃）太多了，明天一早再跑步」。

張柏芝也在大年初二曬瑜珈照，表示自己會持續往難度挑戰「跑完兩三個鐘頭之後，再做瑜伽成個人舒服」，而照片中，張柏芝扭手、抬腿等動作樣樣來，不難看出她要甩肉的決心，而張柏芝一雙細手、長腿和白皙美背相當吸睛，也讓外界期待張柏芝早日展現瘦身的成果。

(中時新聞網)