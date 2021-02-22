香港女星陳松伶（松松）是1990年代當紅的女演員，演藝成績橫跨戲劇、綜藝和唱片，隨著她陳松伶去年參加真人秀《乘風破浪的姐姐》，她也在近期加入陸綜《婆婆和媽媽》，雖然陳松伶已50歲了，不過小她8歲的老公張鐸仍把陳松伶寵成小公主，不過陳松伶在節目中，卻屢被婆婆忽視，也讓陳松伶的婆關係引發關注。

陳松伶在2006年與小她8歲的大陸男星張鐸合演電視劇《血未冷》結緣，小倆口在2011年宣布結婚，小倆口互動總是宛如新婚般甜蜜，不過陳松伶曾罹患卵巢腫瘤，因此無法生育，所幸有張鐸的陪伴，才讓陳松伶熬過人生低潮，夫妻恩愛、互相扶持至今。

陳松伶得知是婆婆打來的，她面露緊張。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

而在陸綜《婆婆和媽媽》中，陳松伶打電話通知要到張鐸家拜訪，婆婆一口都是兒子的好話，陳松伶得知是婆婆打來的，她面露緊張，不過陳松伶仍熱情問候「媽，妳在哪？」但卻被忽略，婆婆只顧著和兒子互動。

其實，在節目私下採訪時，婆婆張口閉口都是誇獎兒子張鐸，但卻隻字不提媳婦，公公看不下去，跳出來說話：「妳老是誇張鐸，那他找的對象松松，怎沒聽妳誇過呢？妳那不偏心嗎？我覺得松松在我心裡，優點很多」。

網友看了紛紛對婆婆的態度感到震驚：「一眼看得出婆婆眼中只有兒子，兒媳婦簡直是透明般的存在，連公公都看不過去」、「我覺得這個婆婆對媳婦態度不太好」、「張爸爸太可愛了」。

(中時新聞網)