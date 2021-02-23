玖壹壹演唱會本週開賣，三人帥氣現身為演唱會催票造勢。（混血兒娛樂提供）

本土天團玖壹壹將於4／24舉辦「LOCAL不確定會不會巡迴演唱會」，今(23日)記者會上被問到近況，健志坦言已跟交往5年的女友分手，他甚至想剃頭出家；洋蔥過年吃太好臉圓像元宵，正在努力減肥中；春風的爸爸昨在彰化發生火燒車意外，春風則表示，爸爸人沒事，車再買就好了。

健志表示已和女友好聚好散，「人生嘛，總是會有不一樣的插曲」，兩人都有自己的事情要做，先分開會好一點，「大家有溝通是好的，人生那麼長，不要卡在那邊」。是否與去年被拍到夜會化妝師有關係？健志否認說沒有，「那天春風也在啊，不知道為什麼拍我」。

健志近來刪除IG帳號，開始讀易經跟聖經，他說，「我滿想出家的，不是有短期出家嗎？」他表示，主要是想要好好淨化一下自己的心，可以接受剃光頭？他說，「不然咧」

春風的爸爸昨行經國道1號彰化路段時，車頭發出轟然巨響，他所駕駛的英國進口休旅車付之一炬，要價二百多萬，春風表示，沒事啊，車再買就好，差不多可以開就好，

洋蔥過年吃大餐，最近每週運動2-3天，誓言要為演唱會減重5公斤，玖壹壹即將登上北流開唱，他本來想帶愛犬阿弟上台，但阿弟最近不受控，看到牠認為是玩具的就死命要拿到，沒大沒小，所以打算送牠去專業老師訓練。

巧的是，玖壹壹這次演唱會與主持人Lulu同一天，今找Lulu擔任記者會主持人，玖壹壹正在構思嘉賓名單，得知與Lulu撞期笑說，搞不好跟LuLu可以異地共演。「玖壹壹 LOCAL 不確定會不會巡迴演唱會」門票將從26日下午2點在KKPoints搶先購買、27日下午2點將於KKTIX與全家便利商店FamiPort開賣。

(中時 )