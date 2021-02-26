《極島冒險_溜浪玖壹壹》進入最後倒數結束階段，餐酒館迎來第二位小幫手柯震東。柯雖然曾與友人合開餐廳，但他完全沒下過廚，事前超緊張，不斷喃喃自語說：「我要哭了！」他在廚房手忙腳亂，煮水餃不知水滾，煎蔥油餅煎到燒焦，不敢跟陌生人講話的他，也不敢幫客人點餐，忍不住說自己真的好沒用。
柯震東原本以為這趟來蘭嶼只是輕鬆地擔任嘉賓，沒想到抵達蘭嶼的路程如此遙遠，而與玖壹壹體驗開餐廳，才知道他們是「玩真的！」他自認「廢咖」，因為沒廚藝，完全沒幫上忙。當初因為春風一句話，他二話不說答應站台，但沒想到看到玖壹壹不同的一面，「一個團體可以為了一件事這麼努力，真的很感動」。
春風休難得敞開心胸透露真心話，開店前帶柯震東到發呆亭休息聊天，問他還會在意以前的事？春風以自身的經驗開導他：「不用在意別人怎麼想，這是人生給你的路，要做一個灑脫的人。」柯坦言自己的個性不適合安慰，不過春風經歷過很多事、能夠體會別人的心情，「好啦好啦，試試看摟！我會朝他建議的方向看開一點」。
(中時 )
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