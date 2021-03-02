大陸海關總署日前公告，3月起暫停進口台灣鳳梨，民進黨立委周春米今於立法院舉辦鳳梨推廣活動，不僅數十名黨籍立委到場相挺，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃也趁著立法院會休息到場致詞，周春米好人緣，讓民進黨團總召柯建銘致詞都表示，「沒動員就來這麼多人，不像黨團會議還要動員，還好她要選縣長，不然總召就被她拚過去。」

柯建銘致詞時表示，民進黨團今天率先購買10萬元的鳳梨，並經過黨團三長討論後，過去黨團成員舉辦農特產宣傳，每人每屆有10萬元的額度，現在只要有關農特產的政策宣導，經費一律由10萬元提高至20萬。

游錫堃、蘇貞昌也趁著院會休息空檔到場力挺鳳梨行銷，蘇貞昌說，大陸突然通知台灣鳳梨不能輸入大陸，尤其是最嚴格的日本都沒拒絕台灣鳳梨，大陸用突襲式暫緩進口，非常遺憾，呼籲全民站出來挺鳳梨農。

蘇貞昌強調，歷經這次事件，代表農產品不能只銷往大陸同一個地方，否則就會產生這個狀況；未來將成立農產品國家隊，協助果農行銷，並對於各種狀況有所準備因應。

此外，同樣來自屏東的綠委鍾佳濱，協助與農委會協調，越南台灣商會聯合總會已洽詢越南農業部，馬來西亞台商也發動擴大響應行銷鳳梨，協助把台灣的鳳梨銷往馬來西亞。

(中時 )