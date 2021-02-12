大年初一彰化天氣晴，許多民眾開車出遊，溪州花在彰化一早湧入大批春遊民眾。（吳建輝攝）

國道警方提醒，駕駛應該保持行車距離，並隨時注意最新路況資訊，也可上1968查詢最新路況。（吳建輝攝）

大年初一彰化天氣晴，許多民眾開車出遊，溪州花在彰化一早湧入大批春遊民眾，國道一號彰化系統交流道、國三中興系統等都出現車潮，部分路段車速甚至不到40公里，一度成為全台最塞路段，也出現部分零星事故，國道警方表示，呼籲駕駛人小心駕駛，多注意車前狀況，以策安全。

彰化地區清晨微雨，但天亮後天氣由陰轉晴，相當適合外出旅行，國道彰化路段一早８點開始湧入車潮，其中國3從彰化轉國1，國1彰化交流道南下等，都維持紅色到橙色警示，車速一度低於20，但就算最高也僅有40左右，一直到北斗交流道，以及封閉的補鹽系統交流道等，也都走走停停。

國道3號南下也多處壅塞，其中中興系統交流道到名間交流道，發生２起追撞事故，呈現紫報，所幸警方很快將事故排除，才得以緩解，但車速一樣僅維持在50、60左右；國道警方提醒，駕駛應該保持行車距離，並隨時注意最新路況資訊，也可上1968查詢最新路況。

(中時 )