2021年不能出國的春節連假，親朋好友聚餐需求旺盛，包括築間、這一鍋、肉多多、鼎王等餐飲連鎖集團業績大噴發，分別成長一至六成！看好國內餐飲市場的前景，多家餐飲集團2021年規劃全台大舉展店，而燒肉、鍋物為展店主力；其中，築間餐飲集團預計全台展店30家。

築間餐飲集團旗下擁有「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」、「燒肉Smile」、「日暮裏冷藏和牛鍋物放題」、「杉本黑毛和牛一頭切」等六個餐飲品牌，全台總店數達74家，2020年在快速展店加持下、締造21.8億元的佳績，營收激增六成。

今年春節連假（初二至初五），由於國人無法出國渡假，親朋好友聚餐機會增多，帶動築間餐飲集團旗下各餐廳人潮滿滿，創下餐飲業績達5,400萬元、大幅成長六成。

築間餐飲集團2021年預計展店30家，重心擺在鍋物與燒肉放題，全台總店數有機會衝破百店、年營收挑戰40億元。

築間表示，今年自1月起陸續展店，預計4月底前再開「本格和牛燒肉放題」台中崇德店（2月底開幕）、「築間幸福鍋物」新北三峽大學店（3/26開幕）、「有之和牛鍋物放題」彰化員林店（4/1開幕）與台中松竹店（4/30開幕）。

其中，築間旗下主打和牛燒肉吃飽的全新品牌「本格和牛燒肉放題」，繼2020年底首店開幕後，台中崇德店將於2月底正式開幕。「本格和牛燒肉放題」推出的全新燒肉吃到飽品牌，台中崇德店坐落捷運文心崇德站週邊，品牌主打千元以下享受三十種肉品吃到飽。

築間餐飲集團為因應快速展店，年後將展開大規模徵才活動，預計招募300人，薪資部分服務人員薪資3萬元～3.6萬元、儲備幹部3.8萬至4.4萬元、店長6萬元。築間強調，積極擴展事業版圖的同時，內部也進行公司組織調整以符合上市櫃之要求，將目標瞄準資本市場邁進！

(工商 )