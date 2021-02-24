唐吉訶德有啥?賣啥?獨家商品非買不可

日本的大型連鎖店唐吉軻德DON DON DONKI，據日本媒體報導品牌登台後，西門店月營業額達1.5億，尤其日式的泡麵和米果類餅乾，都是熱銷商品，台灣官方表示，目前品牌沒有正式訊息。

香港媒體也報導，2019年7月首次在香港開設分店起好評不斷，已展店至6間，而DON DON DONKI母公司PPIH在2021年2月10日公開的第2四半期連結業績説明資料中提到，預計2024年6月香港分店將會由現在的6間擴展至24間，估計是日本區外最多分店的地區。

(中時 )