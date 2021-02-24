唐吉軻德月營業額1點5億 泡麵米果最受歡迎 12:342021/02/24 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 唐吉軻德DON DON DONKI 隨處可見品牌吉祥物Donpei和Donko蹤影，更推出了許多周邊商品。（吳娮翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 唐吉訶德有啥?賣啥?獨家商品非買不可 訂閱影音： 中時新聞網 日本的大型連鎖店唐吉軻德DON DON DONKI，據日本媒體報導品牌登台後，西門店月營業額達1.5億，尤其日式的泡麵和米果類餅乾，都是熱銷商品，台灣官方表示，目前品牌沒有正式訊息。 香港媒體也報導，2019年7月首次在香港開設分店起好評不斷，已展店至6間，而DON DON DONKI母公司PPIH在2021年2月10日公開的第2四半期連結業績説明資料中提到，預計2024年6月香港分店將會由現在的6間擴展至24間，估計是日本區外最多分店的地區。 《傳產》桃園標售熱 重劃區搶手 《商情》買氣增溫 上海期膠價揚 (中時 ) #DON #分店 #米果 #唐吉軻德 #5億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳奇女雞頭1／學霸正妹創情色帝國 「金錢鋪陳的美好」誘網紅小模賣皮肉 09:132021/02/24 社會 溫士頓醫藥24日每股36元掛牌興櫃 09:212021/02/24 財經 樂元宵抽紅包 加碼加倍10萬最高1688元 11:392021/02/24 寶島 北美半導體設備出貨 創高 04:102021/02/24 財經要聞 前鎮科技園區變身 將增3千就業機會 04:102021/02/24 地方新聞 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 10:552021/02/24 財經 5月梅雨季前 仍無解！旱象惡化 台積電載水救急 04:102021/02/24 焦點要聞 透天厝封窗種大麻 市價逾5億 04:102021/02/24 社會新聞 富邦媒成台股今年來第11千金 歷史首見盛況 12:002021/02/24 財經 2021科睿唯安全球百大創新機構 台灣再創新高居全球第3 12:142021/02/24 財經 全球首見！ 壽險AC項下債券 一年限賣5％ 04:102021/02/24 金融．稅務 生活熱門新聞 元宵12禁忌別不信邪 踩到雷讓你衰整年 - 生活 人妻傳7字訊息要外送員上樓 老公看到秒崩潰 - 生活 買BNT疫苗受阻 民團要楊志良切腹 楊回嗆：去他X的蛋 - 生活 今年學測數學史上最難 關鍵原因曝光了 - 生活 冷空氣周五到 228連假這天雨最大 專家示警：3月倒春寒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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