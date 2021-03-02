上游材料漲不停，且人力成本上升，璟德(3152)宣布自4月起調漲產品價格，不過璟德強調，此次產品價格調漲主要是針對「代理商部分產品」漲價約30%到40%，並非全線產品漲價30%到40%，由於LTCC市況火熱，璟德部分產品訂單能見度已達今年第2季到第3季，讓璟德今年營運展望很樂觀，璟德預估，今年成長動能不會低於去年。

璟德以生產低溫共燒陶瓷(LTCC)高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK，受惠於5G手機滲透率提升及WiFi 6應用日益廣泛，LTCC自去年下半年呈現嚴重供不應求，去年第4季璟德訂單出貨比(B/B)值高達3.5到4，今年第1季市場供給缺口更進一步拉大，璟德部分產品訂單能見度已到今年第2季到第3季，但上游材料如銀漿，又漲不停，為反應成本，璟德發函代理商，自4月起調漲產品價格。

璟德發函給代理商通知書指出，鑑於上游原材供應商於2020年開始不斷調漲價格，如：銀漿至今已調漲63%，人力資源緊張，人力成本持續上升，因應客戶需求，產線頻繁切換導致各項生產成本增加，為維持工廠合理穩定運營，訂於2021年4月開始，全線產品出廠價格將調漲30%至40%，特此聲明通知。

璟德表示，此次產品價格調漲主要是針對「代理商部分產品」漲價約30%到40%，並非全線產品漲價30%到40%。

璟德109年合併營收達21.92億元，年成長28.41%，創下歷年新高，營業毛利為12.94億元，年成長27.24%，合併毛利率為59.02%，營業淨利為10.44億元，年成長31.65%，亦創下歷年新高，受到匯兌等業外損失影響，稅後盈餘為8.29億元，為歷年次高，每股盈餘為12.02元。璟德董事會亦決議每股配息10.8元，亦是歷年次高。

璟德創辦人簡朝和表示，智慧型手機由4G轉5G，且WiFi 6成長動能非常好，目前LTCC市況比去年底還要好，部分產品訂單能見度已達第2季到第3季；預估今年成長動能不會輸去年。

由於客戶需求強勁，璟德今年將持續擴充產能，簡朝和表示，今年第3季底將完成第二階段的擴充，並開始對營收有所貢獻，預估二期將與一期一樣增加約40%的產能，今年資本支出雖然會比去年低一點，但還是會維持高資本支出。

(時報資訊)