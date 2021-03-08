人稱中華電(2412)小金雞的是方(6561)，目前中華電持股56%，日前董事會通過未來幾年將砸重金投資逾20億元，在內湖打造第四座機房，預計2023年就會上線服務，除看好市場潛在的成長力道外，是方也希望將自身的基本功鍛鍊的更紮實，吸引更多的國際客戶進駐，總經理劉耀元也訂下10年後終極目標，「躍升東亞電訊中心、AI商務中心」，挾台灣地理位置之便，取代香港的核心地位，不僅如此，是方也看準人口結構的老年化，「健康」大餅可觀，預計後續3~5年可以達到有效規模經濟，成為是方另一股營運新血。

問：是方四大產品線，包括國際IDC機房服務、數據網路服務、語音通信服務、雲端應用服務，未來這四大區塊5年內的發展曲線，占比公司營收貢獻比重的變化？

是方IDC在2020年佔比營收29%、網路佔比營收47%、語音佔比10%，至於雲端服務則佔比14%，展望未來，劉耀元預估，IDC、雲端會持續往上成長，網路持平，語音則會往下走，語音部分主要是受到現在人的通話習慣，採用通訊軟體的網路電話比例攀升，是方語音這塊獲利不佳是不可避免的，在是方的定義上，各產品都是一個「搭配」的概念，客戶有需求就會搭配在產品組合中，所以語音會持續存在，但比例會是一個下滑的趨勢，未來佔比滑落至個位數是可預見的；至於IDC、數據網路、雲端則是都會繼續成長，其中又以IDC、雲端的成長動能最強，各產品線存在相對關係，在IDC做越好帶動網路、雲端做越好就帶動網路、IDC等，彼此間相輔相成。

是方雲端產品在2019年、2020年成長幅度均達30%，今年估計會有20%的成長，IDC產品則維持和前兩年相同的成長幅度，即約10%。

問：是方過去幾年以來營收、毛利率、獲利等呈現逐年來的穩定成長，2020年每股獲利為8.67元、毛利率站上43.7%，對於2021年營收、毛利率、獲利的設定目標、成長幅度？

劉耀元表示，預估後續是方每年營收會維持歷史軌跡6~8%的成長、獲利約10%成長，毛利率則穩定成長1~2%成長，是方背後有堅強的團隊，隨著規模經濟擴大，單位成本降低，就可以有效拉升毛利率。

問：是方為中立的國際電信中心，挾著平台經濟、會員經濟打造出成功的經營範疇以及穩健獲利，客戶的群聚也形成「黑洞效應」，後續計畫如何延伸更廣的產品線、爭取更多目標客戶？

劉耀元表示，是方服務和一般業者不一樣，國際客戶約佔50%、國內約50%，FAMG四大科技巨頭(Facebook+Amazon+Microsoft+Google)都是是方客戶，而這些大型企業業務規模穩定成長，想當然爾對是方有利，且當國外業者來台灣發展，是方也可以幫助其推廣台灣業務，提供在地的幫助。

劉耀元表示，是方終極目標就是成為東亞電訊中心、AI商務中心，也因此，所有的布局都往這塊邁進，希望未來10年可以達陣，當然，三年後是方就會和現在有明顯不同，透過東協串聯、第四棟機房的加入，將會吸引更多國際、海纜客戶，有機會慢慢取代香港。

(時報資訊)