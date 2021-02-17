彰化１名梁姓男子，去年1月與女友人在住處喝酒，竟趁著女友人不勝酒力，倒睡在住處時，撕掉女友人內衣褲、親舔胸部，性侵得逞，期間女友人突甦醒反抗，梁男竟拿起酒瓶攻擊女友人，造成左臉、胸部、手臂等多處撕裂傷，事後梁男遭女友人告，彰化地院依趁機性交罪及傷害罪等2罪，處有期徒刑4年8月。

判決出指，去年1月7日上午，梁男與女友人在住處喝酒，梁男見女友人睡去後，竟萌生歹意，先撕掉女友人內衣褲後，用嘴親舔女友人胸部、還用手插入陰道，而為性交易行為得逞，但梁男否認性侵，指是女友人先拿酒瓶攻擊他，才奪取酒瓶，衣服破損是因為兩人打架，不小心撕破，強調沒有對女友人強制性交。

被害女子表示，他大約晚間７點清醒，醒來時發現身上沒有衣褲，梁男正在準備親咬她的胸部，還用手插入陰道，一時情急拿酒瓶攻擊梁男，但沒多久就被搶走，梁男用手掐住她的脖子，拿米酒瓶攻擊他，大約8點左右離開現場，她為了讓人發現，故意倒在路口，之後被救護車載到醫院。

法管審理時，認為衣物具有一定延展姓，就算雙方打架衣物破損，不至於內衣褲都毀損，甚至不堪穿著，且被害人上衣血跡、「陰道深處」等都有被告DNA，並非僅是皮膚表層殘留，認為人證、物證等事證已臻明確，被告犯行，堪予認定，依趁機性交罪處有期徒刑4年4月，又犯傷害罪處有期徒刑8月，合併應執行有期徒刑4年8月，可上訴。

(中時 )