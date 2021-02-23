23日凌晨罔腰晨在IG上傳手持孕婦健康手冊影片。（圖取自罔腰IG）

變性網紅罔腰日前自爆懷孕，還大秀孕肚和超音波照片，遭專家打臉沒子宮不可能懷孕，高雄市衛生局也發函通知說明。23日凌晨罔腰晨在IG上傳手持孕婦健康手冊影片，她也曬出孕婦停車位識別證，封面標示的有效期限為110年8月30日，然卻遭網友打臉有諸多疑點。

罔腰自曝懷孕3個月，引發網路、醫學爭議，如今又被疑似冒用妹妹2018年po出的產檢超音波照片，移花接木。

23日凌晨罔腰晨在Instagram上傳手持孕婦健康手冊的影片，並寫下：「希望是女牛寶，一定每天打扮像公主。」她也並曬出孕婦停車位識別證，封面標示的有效期限為110年8月30日。

然罔腰曬出媽媽手冊後，也遭許多網友打臉。有網友質疑，如「如果是今天領（媽媽手冊）的話，日期不可能到110年8月30日」，對此她罔腰也在爆廢公社回文，表示並沒有說是22日拿的

由於涉及醫學爭議，高雄市衛生局表示，針對罔腰自曝懷孕一事，也將會發函通知他說明，進一步了解其網路言論是否有觸法之虞。

(中時新聞網)