美國一家人先前收養了1隻捲尾猴，並經常在社群分享牠的生活點滴。日前飼主貼出一段捲尾猴貼心幫媽媽準備晚餐的影片，努力處理食材的模樣萌翻數百萬網友，但飼主也強調牠是特例，一般人千萬不要輕易飼養猴子。

美國一對夫婦先前救援了1隻8周大的捲尾猴，經獸醫判斷已經不適合在野外生存，便決定收養牠，並替牠取名為蓋特琳（Gaitlyn Rae）。飼主一家也替蓋特琳設立了抖音（TikTok）帳號，經常在上面分享牠的可愛日常，短短1年的時間就吸引超過760萬粉絲追蹤，儼然就是動物界的超級網紅。

日前媽媽在替全家人準備晚餐的時候，聰明又貼心的蓋特琳竟然在旁邊充當二廚，幫忙折長菜豆，認真努力的表情笑翻一票網友，尤其當牠遇到超難折的豆莢時，皺臉用盡全力的糾結表情更是萌度爆表。

影片上傳至今已經超過940萬次觀看次數，不少網友看了紛紛留言，「好聰明，是認真在幫忙欸」、「超貼心的小幫手，馬麻都省事了」、「這確定是工讀生無誤」、「原來是料理猴王啊！」、「用力的時候還會結屎臉XD」、「我可以看100次」。