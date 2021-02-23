永和驚傳砍人案 男子家門口身中6刀 背腰腿受傷送醫急救 20:372021/02/23 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約30多歲男子今（23日）晚間6時許，在新北市永和區保生路住家前遭不明人士持刀砍傷，永和警分局獲報已調閱監視器追緝嫌犯。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約30多歲男子今（23日）晚間6時許，在新北市永和區保生路住家前遭不明人士持刀砍傷，男子身中6刀，刀傷位於背部、腰部及腿部，傷口各約8至10公分，男子意識模糊被送往永和耕莘醫院急救，永和警分局獲報已調閱監視器追緝嫌犯。 桃園田橋仔遭爆是渣男 脫光妻綁神明桌 當孩子面掃把性侵 城市剩女配農村剩男 專家見解惹議 (中時 ) #男子 #砍人 #住家 #永和 #無辜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳孟達罹肝癌 友心疼曝術後無力說話：只能揮手 20:032021/02/22 娛樂 社評／找出中美多邊主義合作接點 04:102021/02/23 焦點新聞 獵殺幫主1／心腹悍將出面 還原25年前松聯幫老大遭狙殺內幕 07:202021/02/22 社會 桃園女酒醉持水果刀捅死同居人 竟稱：不知道會死 13:222021/02/23 社會 北宜公路疑機車對撞 1死1昏迷 04:102021/02/22 地方新聞 奔波為還債1／忙填財務黑洞 直擊澎恰恰跛腳孤身採買 07:102021/02/22 娛樂 機車賊無力推車求助不知情婦人 她幫忙上架險成共犯 14:172021/02/23 社會 雞排妹性騷爭議後 最高法院判決挺性別平等 11:032021/02/23 社會 舞廳爆口角 網紅超艾夾被砍2刀 04:102021/02/23 社會新聞 汐止凌晨兇殺案！前女友討傷害賠償 男抓狂砍殺釀1死2傷 05:062021/02/23 社會 YT網紅「超艾夾」遭刺2刀4嫌犯全落網 負傷還原濺血經過 22:132021/02/22 社會 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 永和驚傳砍人案 男子家門口身中6刀 背腰腿受傷送醫急救 - 社會 基隆4警勾結詐騙集團、私吞贓款毒品 分局長遭拔官 - 社會 新竹母子三貼撞貨車後斗 母與幼子雙亡長子急救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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