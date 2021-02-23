年約30多歲男子今（23日）晚間6時許，在新北市永和區保生路住家前遭不明人士持刀砍傷，男子身中6刀，刀傷位於背部、腰部及腿部，傷口各約8至10公分，男子意識模糊被送往永和耕莘醫院急救，永和警分局獲報已調閱監視器追緝嫌犯。

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城市剩女配農村剩男 專家見解惹議

(中時 )

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