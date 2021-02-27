嘴饞竟害死路人，大陸四川一對情侶，某天突然想吃蜂蛹，兩人便開車到鄉下尋找，還真的被情侶倆找到一個馬蜂窩，男子穿上防護衣後，將馬蜂窩拔走，結果隔天一名趙姓男子經過，突然被馬蜂攻擊身亡，法院認為該情侶行為害死趙男，盼賠人民幣12萬(約台幣51萬7千元)。

去年的8月22號中午，王姓男子與李姓女友，因為嘴饞所以下鄉找尋蜂蛹，兩人在某社區發現馬蜂窩，王男便換上防蜂服，李女則提醒路人不要靠近，接著王男用殺蟲劑殺死蜂窩上的馬蜂，再用塑膠袋套住蜂窩，連樹枝也一起帶走。

隔天趙男經過原本有馬蜂窩的地方，突然被一群馬蜂攻擊，趙男全身開始灼熱，家人也很快將趙男送往鎮上醫院，不過趙男遭蜂蜇傷相當嚴重，引起高血壓3級、竇性心速過快導致呼吸心臟驟停，經搶救仍不治。

當地法院審理此案時，認為王男與李女中午拿走蜂窩時，剛好馬蜂飛出蜂窩尚未回來，待馬蜂飛回來發現家不見了，才會攻擊無辜的趙男，兩者存在因果關係，不過，死者作為成人，卻在醫院裡為了上廁所拔掉輸液管，對自身救治存在重大過錯，最後判王男、李女需承擔一半責任，賠償人民幣12萬。

(中時新聞網)