紐西蘭北島東岸外海不到8小時內接連發生3起強震，當局緊急發布海嘯警報，數以千計的居民今天紛紛逃往高處避難。

路透社報導，當局表示，強震引發的海嘯可能高於潮位3公尺，北地大區（Northland）和普蘭蒂灣（Bay of Plenty）等地工作人員、學生和居民在民防官員的協助下紛紛撤離。

目前暫未傳出地震造成的損害，也無人員傷亡。

最新一起地震發生在紐西蘭北島東北方的克馬得群島（Kermadec Islands），規模8.1，同一地區稍早剛發生規模7.4強震，時間再更早些，北島東方約900公里處外海發生規模7.2強震。

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）表示，首波海嘯預計將於當地時間早上9時45分（台灣時間清晨4時45分）來襲。國家緊急事務管理局指出，普蘭蒂灣到旺阿雷（Whangarei）、馬塔塔（Matata）到托拉加灣（Tolaga Bay）包括華卡塔尼（Whakatane）及奧坡蒂基（Opotiki）一帶，以及大屏障島（Great Barrier Island）都面臨海嘯威脅。

旺阿雷市長馬伊（Sheryl Mai）向紐西蘭電視台（TVNZ）說：「我們希望大家都認真看待這個威脅。請動身前往高處。」

太平洋島嶼東加、美屬薩摩亞、斐濟、萬那杜、夏威夷等其他地區也紛紛發布警報。

(中央社)