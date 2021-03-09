中捷故障報告改善方案審查通過，台中市長盧秀燕10日將宣布通車時程。（盧金足攝）

中捷終於可以上路，台中市長盧秀燕10日上午將舉行記者會，向市民報告何時通車及如何通車。（盧金足攝）

台中捷運綠線去年底故障停駛，歷經台中市捷運故障審查委員會6度審查台北市府捷運工程局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕10日將向市民報告恢復試營運時間。外界預期可能在3月底或4月初，適值婦幼節假期，可帶動民眾搭車人潮；且議會15日將舉行臨時會，針對捷運議題先「清理戰場」，而依市府規畫的多項備案，可能試營運演練到21日，以22日當周為重新上路的目標。

台中捷運綠線本來是台中市府去年底跨年的重要大眾運輸，卻因故障喊停，對龐大且艱鉅的任務，中捷終於可以通車了，至於何時通車、如何通車？盧秀燕10日上午10時舉行記者會向市民報告，說明通車時間，讓市民在最安全的品質下，順利搭乘捷運。

台中捷運綠線恢復試營時間，以目前捷運尚須針對站體與車廂等安全測試，推測可能3月底與4月初上路，剛好是婦幼節假期，可以帶動民眾搭車人潮。

而依市府規畫的多項試營運重新通車的備案，其中之一為演練至3月21日，22日當周為重新上路的目標。

台中捷運綠線18列電聯車完成軸心更新與檢測作業，台北市長柯文哲陸續3次到台中捷運綠線關切，台中市議會國民黨團書記長的陳政顯強調，「不能只就柯市長的信心就通車，柯文哲的信心不代表台中市民信心」，恢復試營運後要再全面來檢測，安全無虞才能正式通車。

台中市府捷運故障審查委員會歷經6次審查台北市政府捷運工程局提送「半永久式聯結器故障分析報告」，經北捷局與川崎重工補充測試資料，委員審查判斷改善後的軸心材料特性、安全係數等均有提升符合設計標準，確認改善方案安全無虞。

盧秀燕說，台中市政府捷運故障審查委員會由國內頂尖一流學者、專家組成，針對故障原因與安全方案進行分析及專業判斷，通過安全審查，她代表市府、市民感謝委員們替安全把關。

中捷營運除了車廂、車體技術等安全問題，場站和乘客安全也要把關，感謝警察局就站體及民眾安全進行反恐維安演練，為捷運安全通車做準備。

面對龐大且艱鉅的任務，經過大家努力，中捷終於可以通車了，至於何時通車、如何通車？盧秀燕10日上午10時舉行記者會向市民報告，說明通車時間，讓市民在最安全的品質下，順利搭乘捷運。

市議員呼籲市府，要恢復試營運後再做全面來檢測，安全無虞才能通車；此外市議會15到24日將舉行臨時會，議程中安排17日進行捷運報告，所以市府在臨時會之前宣布試營運時間，期減少在議會期間成為攻訐的箭靶。

盧秀燕指出，今年持續推動很多重要市政，其中第一要務是讓台中捷運通車，台中捷運是全國捷運興建最久的捷運之一，市府面對困難就要挑戰、要解決，展現盧團隊行動力。

(中時 )