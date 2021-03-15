世界經濟論壇（WEF）今（15）日公布2021年首批燈塔工廠（Global Lighthouse）名單，此次全球僅有15家工廠入選。其中，鴻海(2317)繼2019年深圳園區入選後，再次以成都園區入選WEF燈塔工廠，成為少數擁有2座WEF認證燈塔工廠的企業。

由世界經濟論壇與麥肯錫合作推動的「燈塔」專案，旨在遴選出第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面卓有成效，堪為全球表率的領先企業。自2018年以來，全球只有69座工廠獲得此殊榮。

在此次評選成都園區的獲選理由中，世界經濟論壇指出，鴻海在面對業務需求快速成長、技術熟練工人不足時，成都園區採用混合實境（MR）、人工智慧（AI）和物聯網（IoT）技術，使勞動效率提高達200％、整體設備效率提高17％。

鴻海表示，為推動傳統製造到智慧製造的典範轉移，成都園區在B事業群總經理姜志雄推動下，自2015年起逐步建立多達600餘位專業人才的工業互聯網團隊，以營運技術（OT）＋資訊技術（IT）方式廣泛應用各類AI和IoT等技術，實現卓越營運的「無憂」工廠。

鴻海董事長劉揚偉表示，首次獲評WEF燈塔工廠，證明集團擁有一座世界一流的智慧製造工廠，第二次獲評則表明已成功建立一套燈塔工廠孵化體系。數位化轉型是必然的發展趨勢，只有主動擁抱數位化轉型的公司，才能在未來持續保持業界領先地位。

鴻海表示，集團已形成供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢。劉揚偉據此制定F2.0數位轉型戰略及「One Digital Foxconn」轉型目標，並以深圳廠區獲評WEF燈塔工廠為契機，大力推動內部「燈塔工廠」建設。

鴻海去年陸續推動10座內部「燈塔工廠」改造，涵蓋模具生產、CNC加工、表面貼裝、系統組裝等重點生產製程升級。今年預計將複製20座燈塔工廠落地，推動工業互聯網及智慧製造發展，為集團F3.0轉型夯實基礎，進而推動集團轉型升級。

鴻海指出，這些內部「燈塔工廠」率先成功導入自動化、數位化、智慧化等先進技術，除大幅提升產品能力及生產管理，也透過逐步增加數位化工具創新營運系統，創建適用於整體企業的單一營運系統，為日後建立企業層面的現代化營運系統提供成功範例。

(時報資訊)