射出成廠英濟（3294）公布去年度財報，2020年在第四季持續獲利之下，扭轉前三季虧損窘境，全年仍繳出獲利成績單，每股稅後純益0.65元，英濟及旗下光電事業英錡科技，共同加入鴻海MIH電動車開放平台，激勵英濟自3月以來股價大漲。

英濟董事會通過配息0.5元，以英濟今日收盤價27.5元計算，隱含現金殖利率約1.82％。

英濟去年第一季受到新冠肺炎疫情衝擊，導致單季營運由盈轉虧，每股淨損達1.18元，即使第二季、第三季持續獲利，累計去年前三季仍小幅度赤字，不過就在第四季營運衝高，帶動單季獲利達8,970萬元之下，一舉弭平前三季虧損，2020年逆轉勝繳出獲利財報，全年歸屬母公司業主淨利達8,570萬元，年增176.45％，每股稅後純益0.65元，為近三年新高紀錄。

累計英濟今年前二月營收達8.73億元，年增135％，2月營收為十年以來同期新高數字。英濟及旗下光電事業英錡科技，分別藉由精密零組件設計與製造技術優勢，及雷射成像抬頭顯示器（HUD）及雷射感測應用，共同加入鴻海MIH電動車開放平台，近期鴻海股價持續大漲帶動，英濟股價也跟進轉強，19日股價無懼於大盤重挫走勢，股價逆勢亮燈漲停。

(工商 )