台灣東南部海域今天上午連2起地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌說，應該屬於3月2日規模5.8地震的餘震；過去此區域地震較少，因此近期算是累積的釋放能量，請民眾不用擔心。

根據中央氣象局最新資訊，台灣東南部海域上午9時7分與13分分別發生芮氏規模4.8及4.3地震，最大震度分別為台東縣4級與3級。

09：13小區域有感地震報告。(氣象局)

陳國昌告訴中央社記者，這兩起地震是位於板塊交界處，加上推擠的過程中帶有一點滑移情況，才會造成地震。

陳國昌說，台東外海附近在3月2日有一個規模5.8地震，但在這之後發生的地震規模都不大，也許並不是在同一個地方，但以板塊調整的觀點來看，應該屬於3月2日的餘震，接下來多多少少還是會有小規模地震。

陳國昌表示，去年下半年開始，這個區域的地震次數較往年多一些，也曾發生過規模5以上的地震，但這個位置有很長一段時間地震次數比較少，累積的能量也許就比較多一點，所以有一點在釋放的情形，請民眾不用太擔心。

(中央社)