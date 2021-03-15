宜蘭南澳鄉發生規模3.4地震 最大震度3級 03:292021/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時37分發生芮氏規模3.4地震，地震深度5.6公里，震央位於宜蘭縣政府南方16.3公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳彥鈞）1100315 基隆全台漏水王 「這三區」被列抓漏專區 從德州冰風暴啟示看國際電業發展 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #公里 #大震 #南澳鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反核方恐懼式造謠 葉宗洸：經不起直球對決 09:072021/03/14 政治 苗栗只為一覽眾山小 砍倒鳥嘴山頂樹 04:102021/03/13 地方新聞 日本311大地震滿10周年 蔡英文籲堅定落實能源轉型 16:042021/03/14 政治 安聯小小世界盃今年復辦 7月中北田爭金盃 14:352021/03/14 體育 白色情人節浪漫見證 新北市百對新人搶登記 15:502021/03/14 生活 親身經歷311強震 艾莉絲10年後PO照：以為要跟世上永別 08:112021/03/12 娛樂 瑞助喜迎30周年 去年營收與獲利雙創新高 12:532021/03/12 財經 安全家居！中央地質調查所精進掌握斷層活動 09:262021/03/12 居家生活 黑幫藏宜蘭民宿電信詐騙 特警攻堅31人收押 16:242021/03/14 社會 偏鄉學生新舞台 萬金石說故事比賽66人參賽 16:192021/03/13 寶島 盼了10年 布袋戲傳習中心動土 04:102021/03/13 地方新聞 生活熱門新聞 消夜買鹹酥雞要老闆「蒜頭多加點」 他回家一打開7000人笑翻：肉在哪 - 生活 年輕夫妻罹肝癌！愛吃這種水果惹禍 醫警告：3食物別亂吃 - 生活 買鹹酥雞撩老闆娘「跟妳一樣辣」 他見神秘微笑秒反悔 - 生活 煎魚怎麼煎不破皮？他曝這禁忌千萬別做：保證酥脆 - 生活 當兵時吃過最特別的暗黑料理？老鳥吐真相驚呆眾人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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