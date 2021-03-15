根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時37分發生芮氏規模3.4地震，地震深度5.6公里，震央位於宜蘭縣政府南方16.3公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳彥鈞）1100315

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(中央社)

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