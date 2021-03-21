當地水源不易取得，除了消防車內部的水，消防員也在溪邊架設小型移動式泵浦取水。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣尖石鄉玉峰村20日上午11點許發生山林火警，歷經29小時的燃燒，火勢終於在21日下午4點許撲滅，新竹縣消防局雖申請空勤總隊直升機協助，但因天公不作美未能發揮，由消防員與在地部落居民，於2處起火點周遭開闢防火巷，終於滅火。

新竹縣消防局20日上午11點9分接獲民眾報案，發現在玉峰村、竹60-1縣道約10公里處的邊坡，發現火點，由於近日正逢乾旱，火勢一發不可收拾，甚至連對面山頭都清晰可見濃煙跟火光。

新竹縣消防局派遣尖石、橫山、田埔、竹東、第二大隊前往搶救，現場燃燒面積一度達到10甲，十分驚人，也因在地水源取得不易，消防員在玉峰溪架設小型移動式泵浦在河川抽水灌救，並申請空勤總隊支援。

由於雲層過厚，空勤總隊直升機未能有效發揮，而新竹縣消防局也與當地居民合力，於火點周遭設置防火巷，使火勢熄滅，終於結束長達29小時的煎熬。

(中時 )