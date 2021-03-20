花蓮縣養豬戶集中在壽豐鄉內，因傳統養豬場設備老舊，長年飄出豬糞臭味惹民怨，許多遊客直言「賞景配豬屎味很不搭」，為了改善養豬場臭味問題，縣府農業處表示，已輔導養豬戶飼料添加酵素抑制異味，今年也開放申請補助，轉型老舊豬場為密閉式豬舍，會持續稽查並輔導改善。

花蓮縣有92場養豬戶，共養了7萬1464頭豬；以壽豐鄉32場養豬戶最多，豬隻約近2萬8千頭，次之是玉里鎮17場、瑞穗鄉9場，吉安鄉、光復鄉都有8場，由於多數豬舍老舊，早期設施不符合現代化畜牧設備，濃厚的豬糞臭味飄散多年，民眾對居住環境品質要求更重視，加上壽豐鄉有多家觀光度假村，屢遭遊客抱怨，夏季到來，臭味加劇。

花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，壽豐養豬戶的豬農較年長、豬舍老舊且多半為漁牧共養，難免產生異味，但協會積極輔導豬農在飼料中添加除臭酵素，一噸成本需增500元，每月近3萬元，部分由農業處補助，施行後已大幅降低異味。

他說，花蓮養豬戶努力飼養健康豬隻提供市場民眾食用，也積極改善設施降低異味及環境污染，希望民眾多加體諒，協會也會配合縣府及中央政策持續輔導養豬戶轉型，讓花蓮的畜牧產業更好。

花蓮縣府農業處漁牧科表示，除透過飼料添加除臭酵素，抑制養豬場的異味產生，廢水監控部分，環保局也規定業主必須每年辦理2次檢測排放流水數據，農業處體恤農民，均補貼豬農部分檢驗費。

農業處指出，今年也配合農委會辦理「擴大豬場導入新式整合型設施」（豬場） 設施補助計畫，輔導老舊豬舍轉型，施作密閉式豬舍、水簾、高床、污染防治及自動化設備等多項設施，豬農負擔部分費用，補助金額從小額6萬至上限500萬元不等，依飼養規模及更新態樣審查，歡迎豬農提出申請。

(中時 )