被喻為鎮館之寶的「月眉石槽」，是巨石文化的一環，本身為片岩，是中央山脈產地屬年代久遠的文物之一，同時具有文化資產身份。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局斥資7200萬元翻整壽豐鄉閒置老舊市場，打造縣內唯一的「考古博物館」，今天正式開幕，館藏約80萬件文物，呈現縣內歷年出土的大量史前文物，同時利用3大展區展現考古成果，未來也將結合學術單位當作研究空間，成為兼具多功能的博物館，持續推廣花蓮地區的史前文化。

花蓮縣考古遺址總數約200多處，發掘出土文物數量動輒以千、萬件計算，除存放縣內3處庫房，還分散中央研究院、台灣史前文化博物館等地點。花蓮縣文化局為整合多年累積發掘成果、保存重要文物、持續進行考古研究工作，2015年獲文化部文資局補助經費共約7200萬元，翻新閒置多年的豐田市場籌建考古博物館，歷經6年終於完工。

文化部文資局副局長吳華宗、花縣長徐榛蔚、多位縣議員及地方文史工作者等，今共同參與考古博物館開幕典禮；「台灣的每一個地方都有屬於自己的歷史」，成功大學考古研究所教授劉益昌有感而發地說，考古博物館象徵地方考古往前跨了一大步，各縣市應向花蓮看齊，讓所有的文獻回歸地方。

「考古博物館的成立替花蓮考古研究翻了嶄新的一頁」，徐榛蔚強調，未來會持續與東華大學及各界學者合作，透過虛擬實境，讓民眾身歷其境，體驗數千年前的花蓮玉石基地，了解台灣珍貴歷史文化脈絡。

考古博物館藏約80萬件文物，其中一組玉器料件是館內最重要的典藏，文化局文化資產科長黃用斌指出，這些玉器製作過程的料件，呈現距今4000至2000年間新石器時代高超製玉技術外，成品更利用當時貿易體系交易全台及東南亞地區。此外，「月眉石槽」也被喻為館內鎮館之寶，黃用斌說，月眉石槽是巨石文化的一環，本身為片岩，是中央山脈產地屬年代久遠的文物之一，同時具有文化資產身份。

然而，由地方政府經營的博物館在國內十分少見，考古博物館目前由文化局文資科管理，黃用斌表示，試營運期間將透過滾動式檢討，研議未來的營運模式。

館藏約80萬件文物，圖為館內最重要典藏之一的「玉玦」。（羅亦晽攝）

花蓮縣內唯一的「考古博物館」今天正式開幕。（羅亦晽攝）

(中時 )