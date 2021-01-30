受到防疫政策影響，閉館進行的富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)，場內聲音自然相當清晰，義守大學教練「小娟姊」謝玉娟的「酸言」戰術，更是每一句都聽得清清楚楚，但在她的「場邊叮嚀」下，義大30日以78比56輕取國立體大，預賽11勝4敗收尾。
到底小娟姊說了哪些酸言呢？像是「你上去我就很累」、「你傳到花蓮方向了嗎」、「被你打手犯規的人也很衰」、「好耶！但你好到要去要球啊」、「你犯規快比得分與背號還多」、「全隊命中率都被你拖下去了」等等，老實講，球員大部分都沒什麼回應。
「我平常就是這樣子，球員聽到我說那些話，就知道我喊幾號戰術，這就是所謂『有種戰術就叫默契』！他們也早習慣了，」謝玉娟賽後表示，「就算是最後1場預賽，我們也早就晉級8強，兩隊都在練兵，但我不想影響到別人勝負，還是會認真打。」
起碼義大在謝玉娟的「場邊叮嚀」下，從一開賽就壓著國體打，首節打完，就取得23比7的絕對領先，隨後讓國體始終無法縮小差距到個位數，順利拿到預賽第11勝，義大以呂威霆21分、17籃板與4火鍋表現最佳，蘇文儒15分，吳彥侖11分。
(中時 )
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