結婚前眼睛真的要放亮！35歲日本TBS美女主播小川彩佳曾與傑尼斯團體「嵐」成員櫻井翔傳出緋聞，後來她2019年嫁給大1歲、身家上億CEO豐田剛一郎，去年7月迎接第一個孩子。不過這段豪門婚卻染腥，日媒爆料豐田剛一郎新婚時期就包二奶，背著有產後憂鬱的老婆在外面胡搞瞎搞，對此豐田剛一郎全認了。

根據《週刊文春》報導，小川彩佳和豐田剛一郎交往1年多結婚，婚後約1個月豐田剛一郎搭上跟妻子同年的女子，臉蛋激似安達祐實，兩人常常偷來暗去，愛的足跡遍佈沖繩、北海道等地，即便今年初日本政府因防疫頒布緊急事態宣言，還是找時間溜出來幽會，豐田剛一郎多次被抓包出入女方香閨，暗地裏打得火熱。

外遇的行為被抖出後，豐田剛一郎沒逃避，全數都認了，「身為人夫，身為公司老闆，我的愚蠢行為背叛了許多人，也傷害很多人，對此我會深刻反省，也在此致歉。無論是針對我個人，或是針對整個社會，我都會負起必要的責任。」並辭去公司董事職位。由於他是醫療相關的經營者，還不顧疫情外出偷吃，引起日本民眾撻伐，對此他也向所有醫療人員道歉，表示會好好溝通、面對受傷的家人。

面對丈夫的背叛，小川彩佳透過《DAILY SPORTS》回應：「對我來說一切都來得太突然，私事無法給予詳細回應，我們夫婦間會好好的對話。」至於老公在疫情期間外出把妹，小川彩佳無奈地說，「因為緊急事態宣言的關係，我們夫婦也講好要減少外出，他這樣的行為讓我深感遺憾。現在有許多醫療人員等相關人士都因疫情忍耐著現況，對他們真的深感抱歉。」

小川彩佳去年7月生產，休息3個月就復出賺奶粉錢，還得忍受酸民的言語霸凌，她上周在節目中坦言婚後賀爾蒙失調，造成情緒不穩定，時常會想落淚，自爆會在洗澡的時候哭泣，「我這樣下去可以嗎？有人說我太快回到工作崗位，沒有盡到照顧小孩的責任，或許只是少數意見，但老實說很受傷。」

(中時新聞網)