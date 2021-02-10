大陸一名女子表示和老公房事不合，每次恩愛時老公不到2分鐘就結束，讓她再也受不了，決定離婚結束這段不美滿的婚姻。(圖擷取自網易新聞)

親密關係在夫妻間是相當重要的一環，契合的話可讓感情升溫，但若合不來很可能導致婚姻破裂。大陸一對新婚夫妻，婚後妻子時常和丈夫出現爭執，日前氣到離家出走，而男子在警方的協助下順利找到妻子，事後女子表明，會氣到離家出走事因為和丈夫房事不合，表示丈夫是個快槍俠，「2分鐘就結束」，在這樣的婚姻中讓她相當不快樂，更嗆說「寧願單身一輩子」，讓在場人員看傻。

據陸媒《網易新聞》報導，27歲的林先生、楊小姐到了適婚年齡遲遲沒有對象，是在親戚的介紹下認識彼此，兩人很快墜入愛河，從認識到結婚僅短短2個多月，不過婚後兩人漸漸出現爭執，楊女脾氣變得相當暴躁，時不時就對林男發脾氣，日前更是撂下狠話要離婚後便離家出走，讓林男相當著急。

事後在警方的協助下，在一間飯店找到林女，當時她情緒相當激動，表明自己就是要離婚，林男向前安撫妻子，不過妻子不願和他對話，是經在場的員警上前勸說，林女才將心中的苦水大吐一番，她表示丈夫性功能有缺陷，「每次只有2分鐘，這樣我寧願單身一輩子」。

據了解，夫妻倆日前會爭吵，是因為林男向妻子求歡，但楊女當下以天氣很冷為由拒絕，接著離家出走表示要結束這段婚姻。楊女更透露每次拒絕丈夫的求歡，他便會抱怨個不停，有次還作勢要動手，她才會心冷決定離婚。見妻子態度堅決，林男事後也妥協簽署離婚同意書，兩人各自紛飛。

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(中時新聞網)