苗栗縣政府發掘深耕苗栗的創業青年，出版青年專刊傳達青年創業理念、經歷，協助拓展品牌知名度，繼《遇見青年》、《洄‧苗》之後，今年推出第3部曲《苗栗‧釀》，紀錄青年在苗栗的醞釀、成熟與傳承，4日苗栗縣長徐耀昌等人發表新書，期盼作為更多返鄉青年的創業指引，成為選擇苗栗作為其留鄉、返鄉的標的。

縣府近年積極打造友善創業環境吸引青年返鄉發展，利用舊有場域活化，打造海洋青年創業基地等，並與民間合作成立類青創基地，啟用勝興365青年創業基地，還有苗青好物遴選、「菁」市集等，提供青年交流、合作與行銷平台。

苗栗縣政府出版青年專刊第3部曲《苗栗‧釀》，行銷青年故事與品牌，4日苗栗縣長徐耀昌等人發表新書，希望吸引更多青年返鄉創業。（何冠嫻攝）

縣府2019出版青年專刊《遇見青年》及2020年出版2部曲《洄‧苗》，勞青處長彭德俊說明，今年青年專刊3部曲《苗栗‧釀》以「發酵」、「熟成」、「傳香」釀造過程區分3大篇章，代表青年的醞釀、成熟與傳承，收錄20篇苗栗在地青年築夢及返鄉創業的心路歷程，展現青年實力更可作為創業指引共同努力。

徐耀昌表示，青年無限的創意與潛能，是值得期待的，在青年朋友的身上，可以看見他們對於故鄉的期待，對這片土地的希望，更發現他們與這片土地間的情感與依附，希望透過《苗栗‧釀》篇章，讓更多人認識不同面貌的苗栗。

勞青處說明，《苗栗‧釀》介紹首波里和風洋食餐酒館、米口‧陶、屋咖人Coffee Studio、獨白計劃Must-Bake,Today、仁心茶葉 謝念霆、秉篆秉辰、阿誠草鞋、水の尼 泥研製所、圓夢A Cake A Day、橘舍三食及自然圈農場、運動員馮俊凱、張博勝及胡成威、花田喜爆米花、醲咖啡、苗栗縣在地文化推廣協會、苑裡不一樣、返青富民、大青皇巢、五穀文化村、喜妹娜哇等的故事，內容相當多元豐富，期許讀者跟著《苗栗‧釀》篇章，深度走訪體驗苗栗山城。

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