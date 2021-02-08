一名人妻日前看上某知名連鎖飲料店的頂讓訊息，轉讓金只需50萬，而原本該飲料店光加盟開店就需450萬，她認為划算之下，不聽丈夫的勸，私自將存款拿出頂下，沒想到日後店鋪問題不斷；丈夫則控訴總店種種剝削手段，導致每月都虧損2至4萬，經營1年下來已虧百萬，最後只好賤賣器材收店，夫妻倆也多次大吵，甚至動手傷人。

該丈夫在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，他的妻子1年多前網路上看到某知名飲料店稱要轉讓，轉讓金只需50萬，而該飲料店原先加盟金加上設備裝潢至少450萬，妻子考量店租約3萬2，業者不斷拿出店鋪賺錢數據後相當心動，但他則認為店鋪所在路段太多競爭同業、店租太高、客人明顯較同業少，企圖說服妻子放棄。

人妻偷拿存款頂下連鎖飲料店，丈夫則控訴總店種種剝削手段，導致每月都虧損2至4萬，經營1年下來已虧百萬。（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該丈夫說，妻子最後還是偷偷將2人的存款拿出，頂下店面，開始營業後發現人事不好管理、工讀生常翹班、總店的原物料比外面貴20%、總店會抽成利潤、總店控制經營方向無法調整等，種種原因下導致第一個月虧損4萬多，之後每個月都虧損2至4萬，「種種剝牛皮的手法，最後分到的利潤跟房租成本差不多」；年底因為疫情，虧損金額已達50多萬，加上頂讓金，夫妻倆已付出破百萬。

最後夫妻兩決定以30萬再次頂讓，3個多月卻無人有意願，最後只能賤賣設備結束營業，丈夫說2人1年多來已多次吵架、甚至動手，直到結束營業後才慢慢恢復感情。許多網友則說，「夫妻一起創業摩擦會很多，畢竟想法不同，還好已經收了」、「你一開始的分析就非常正確了」、「建議，錢不要再給你老婆管了」。

(中時新聞網)