苗栗縣政府推動學習型城市計畫，以「打造苗栗樂學園：從智慧農業、花園城市出發」主題，推動多元培力課程，今年獲得教育部肯定，核定補助300萬元持續推動學習型城市計畫，規畫推出《種子良田育苗所》，培訓更多人才與種子教師，創造充滿活力的學習文化，增進地方發展。

縣府自2019年起爭取辦理教育部學習型城市計畫，即使在防疫期間也不曾停下腳步，召開多次工作會議、辦理共識營，整合縣府內外各單位的資源，發展苗栗在地優勢條件，帶動全縣終身學習的風潮，今年更成功爭取教育部核定補助300萬元，全力推動學習型城市計畫。

教育處社會教育科表示，以「打造苗栗樂學園：從智慧農業、花園城市出發」計畫主題，提出「智慧農業、友善耕作」、「橘色經濟、樂活養生」2項學習主題，在苗栗、西湖、公館與苑裡等鄉鎮市規畫在地優勢特色計畫，有AI農業實驗計畫、栽種高經濟價值作物丹蔘與當歸、於苗栗市種植魯冰花、西湖鄉龍洞村打造薰衣草花海，藉由各類樂活理念、慢活價值與食農教育等課程，並且開發以手機為學習載具的學習型城市數位平台，提供縣民便利的學習資訊交換與記錄平台，讓民眾不斷充實學習。

社會教育科說明，今年將推出《種子良田育苗所》，以「學習＋」為主題，推動學習型城市人才增能課程，透過多元學習與培力課程以及種子教師的培訓，帶回各領域自主發展，激盪更多產業發展可能，吸引人口回流，打造老少共學的樂學幸福城市。

(中時 )