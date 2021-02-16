蔡英文總統宣布於2019年9月啟動5年50億「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」，教育部表示，到今年1月底，已核准6所大專校院7件校內學生宿舍規畫設計整體改善補助及2所大專校院2件校內學生宿舍建築貸款利息補助。

這項「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」，透過「校外弱勢學生租金補貼」、「校內學生宿舍建築貸款利息補助」及「校內學生宿舍規畫設計整體改善補助」等措施，減少學生校內外住宿負擔，改善學生宿舍基本設施及公共空間。

教育部表示，新世代學生住宿環境提升計畫，引導學校提升校內宿舍量與質、改善基本設施及公共空間，讓學生宿舍機能不僅是住宿，使宿舍融入學習、同儕交流及創意等機能，成為學校與社會大眾共同生活、互學交流及創意的空間，具提升整體建設基礎，有助建構友善的城鎮新風貌。

在教育部核准的計畫中，成大「新世紀成大光復宿舍群：生活紐帶學苑 Living Nexus Quadra」學生宿舍整體改善案，以光復校區的光復一、光復二舍地面層內及戶外延伸院落、與樓上室內自修室與空間營造作為整體提升對象，以提升校園宿舍環境為目標，營造學生宿舍成為新世代學生學習翻轉、團隊互動場域。

交大「光復校區南區12舍學生宿舍交誼中心裝修」學生宿舍改善案，12舍共供給630床床位，本案以「學生宿舍不應只是量的滿足，更應注重質的提昇」出發，修繕宿舍地下室與一樓公共空間，營造誘使學生停留的空間氛圍，讓南區宿舍群不再只是停留再提供「住」的場所，而是更具設計美感的宿舍空間。

中原大學「新中北校區學生宿舍第二期C棟新建計畫」學生宿舍改善案，2020年興建424床位，營造開放式生活空間、綠色生活廣場及永續環保綠建築打造新世代宿舍，興建後的宿舍將提供學生更為新穎、人性化、符合環保概念的住宿環境，並提供更為完善的生活機能。

(中時 )