桃園市教育局推出桃園專屬英語特色桌遊「桃樂園Taoyuan Happyland」，融入全市13個行政區著名景點、人文特色與在地美食，首階段22所國中每校有6套，學生試玩驚艷笑言：「以後遇到外國人，就能大方介紹桃園了！」未來將逐步推廣至全市所有國中。

教育局邀集英語教師成立跨校研發團隊，設計英語特色桌遊，將13個行政區中著名景點、人文特色與在地美食，製作成景觀卡、特色卡、事實卡、美食卡、區長卡等5種牌卡，將國中常用的句型、片語和文法重點放在牌卡中當題目與指示，除了克漏字外，更有選擇題和開放性問答，學生可以利用桌遊邊玩邊複習，不再只是僵化寫講義。

桃園市教育局推出桃園專屬英語特色桌遊「桃樂園Taoyuan Happyland」，融入全市13個行政區著名景點、人文特色與在地美食，學生試玩驚艷笑言：「以後遇到外國人，就能大方介紹桃園了！」（蔡依珍攝）

桌遊依桃園5大族群客家人、閩南人、外省人、原住民和新住民設計5種玩家公仔，學生4至5人一組，答對牌卡問題越多者，可獲得越多金錢，玩具鈔上還有楊梅樹、水蜜桃、觀新藻礁與蓮花等具有桃園代表性的圖案。

「區長卡超級難唸！」光明國中英語資優班8年級生張芯綺笑說，一般桌遊不需要唸英文，但「桃樂園」唸英文是基本，直指「區長卡」上的英文特別多，甚至有課本上沒學過的單字，9年級生吳珮榳則說，雖然難念但領得錢也多，讓師長笑稱：「付出多少就回饋多少！」

教育局長林明裕表示，桃園市本學期英語發展除持續推動外語教師、中文雙語老師及在地化的遊戲課程，也繼去年2場教師工作坊後，預計再辦3場工作坊，並贈送每所參與學校6套特色桌遊，逐步推廣至桃園市所有國中，希望能強化學生英語溝通力與表達力，增進英語學習樂趣，培養在地情懷。

(中時 )