享譽國際的「阿里山林業鐵路」支線軌道上，雄獅旅遊在櫻花季期間和林務局合作規劃「蒸汽火車櫻花季獨包」旅遊模式，安排主線火車與支線蒸汽火車遊程，特別迎來難得露面的百年國寶「蒸汽火車頭」雄壯亮相，讓民眾可以搭乘「百年國寶-蒸汽火車」檜木列車欣賞櫻花美景，帶動著參考昔日臺鐵日本皇室專用貴賓車形式所打造的「檜木列車」，讓搭乘的遊客體驗穿越時空、皇室等級的春季賞櫻移動盛會。

雄獅旅遊自去年起獨包阿里山林業鐵路阿里山號冷氣列車廣受好評，列車行程特別安排嘉義至奮起湖路段，獨特的錐狀山形，經過「螺旋狀三迴旋」登山鐵道到達山頂，並停留獨立山觀景台，不僅能欣賞獨特的鐵道景觀，還能遠眺嘉南平原風光。

另有林鐵處專業導覽志工隨車解說阿里山鐵道百年歷史，引領遊客深入了解林業文化。行程特別準備雙主餐奮起湖便當，加碼傳統愛玉、草仔粿，以在地特色食物滿足旅客味蕾。櫻花季期間保證入住阿里山上飯店，將賞櫻時間拉到最長。每位參加旅客均能有專屬車票及紀念證書。北中南客源地均有可出發的行程，讓全台旅客都能跟著雄獅輕鬆暢遊阿里山櫻花季。

台北出發的賞櫻限定阿里山粉紅櫻吹雪、頂石棹步、對高岳木棧道散策，入住文山賓館，2日行程每人4,399元起。獨家包列賞櫻─阿里山蒸汽檜木列車、飲山郁茶席體驗、夜間觀星賞螢，入住阿里山神木賓館，2日行程每人只要11,500元起。台中出發的阿里山櫻花季、蒸汽火車Ｘ檜木列車五奇探索之旅，入住入住 阿里山文山賓館，２日行程每人只要5,799元起。高雄出發《蒸汽檜木賞櫻列車》戀戀風鈴木．懷舊奮起湖．百年肖楠木林．入住阿里山高山青大飯店，２日行程每人只要5,599元起。

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