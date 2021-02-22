各級學校本學期因疫情而延後至22日開學，新竹市長林智堅今天一早特別到關東國小了解校園防疫狀況，林智堅表示，全市各校在開學前1周都已做好校園環境消毒，並設有酒精自動噴霧器、體溫感測儀，學生進入教室前也會進行酒精消毒，全力防堵病毒。

林智堅今天一早即到關東國小了解開學第1天校園的防疫情形，林智堅也跟著孩子們一起走防疫通道，先消毒手部再量測體溫，並帶著學生們以肥皂一起用「洗手7字訣」洗手。

林智堅說，市府針對防疫是超前部署，開學前1周已完成全市64所學校的大消毒，各校也依循防疫指引，不僅設有酒精自動噴霧器、體溫感測儀，也備妥各項防疫物資如肥皂、消毒液等，今天入校也看見學童都佩戴口罩，落實防疫。

關東國小校長李瑞剛表示，開學後在校園出入口處設置體溫篩檢站，並規畫進校路線，實施體溫量測及健康自主管理卡查驗，凡超過37.5度者，請家長盡快帶往就醫，並造冊列管追蹤，若校園發現疑似個案，即依規定通報衛生局，隨時與醫院及衛生機關保持聯繫，關心及了解學生健康狀況。

教育處代理處長沈靜濤表示，開學前已請學校清點校內測量體溫工具數量與校正，並請各校監控師生的體溫及健康狀況，同時增加教室課桌椅間距，維持室內通風，另也要求學校持續透過學校網站及跑馬燈宣導防疫衛教訊息。

(中時 )