本週五(2/5)上午11:00美國職籃將上演一場精彩金塊對決湖人的超級大戲，兩隊都是西區頂尖勁旅，金塊近7場拿下6勝氣勢極旺，從原本西區排名第10一鼓作氣躍升至西區第4；湖人開季至今始終保持西區前列，目前與快艇同為16勝6敗排名西區第2。週五兩軍狹路相逢會擦出甚麼火花呢？

要說金塊約基奇(Nikola Jokic)是聯盟第一中鋒一點也不為過，場均26.8分11.8籃板與8.6助攻配上1.8抄截堪稱全能，與湖人對抗，約基奇絕對是金塊最大的優勢所在，湖人上季的陣容，內線無論是臂展超長的麥基(JaVale McGee)或是強硬的魔獸霍華德(Dwight Howard)都可限制到約基奇的發揮，但如今的先發中鋒小賈索(Marc Gasol)不夠快、替補中鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)不夠高，詹姆士(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)不得不多放一些心力在幫忙防守，預計湖人還是勝出的一方，但差距應該沒有莊家想像的那麼大。

金塊還有一項很特別的地方，就是他們本季特別會打第一節，根據統計本季各隊的第一節分數，平均得分最高的是公鹿的31.6分，再來就是金塊的31.5分，相比之下湖人第一節場均只有28.5分，與金塊相差超過3分之多，建議喜歡第一節不讓分的朋友們可以考慮金塊這個賠率比較高的選項。

接著來看大小，湖人本季平均每一百回合失分104.8防守傲視聯盟，目前22場例行賽多達16場開出小分賽果，小分率高達73%！近4場比賽也都開出小分且平均與對手分數總和才202分；另外看到金塊的比賽，雖然說開季到現在開出大分賽果的佔比有65%，但細看其內容，真正與防守頂尖球隊交手如76人、尼克或爵士的場次，都比較容易打出小分，因此週五金塊與湖人之戰強推小分。

(中時新聞網)